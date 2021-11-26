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    Hatay'da ulaşıma sis engeli

    Kırıkhan-Antakya kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
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    Hatay'da ulaşıma sis engeli

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sisli hava etkili oldu.

    Günün ilk ışıklarıyla etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan-Antakya kara yolunda görüş mesafesi düştü.

    SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

    Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

    Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

    Hatay da ulaşıma sis engeli #1

    Hatay da ulaşıma sis engeli #2

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