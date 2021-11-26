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- Hatay'da ulaşıma sis engeli
Hatay'da ulaşıma sis engeli
Kırıkhan-Antakya kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
- AA
- 26.11.2021 - 10:35
- Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sisli hava etkili oldu.
Günün ilk ışıklarıyla etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan-Antakya kara yolunda görüş mesafesi düştü.
SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.