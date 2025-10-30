Hatay'da yola beton döken sürücü tepki çekti: Para cezası kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yola beton döken sürücü sosyal medyadan tespit edildi, cezadan kaçamadı...

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde seyir halinde bir mikser, kırmızı ışıkta beklerken yola beton döktü.

KORNAYA BASIP TEPKİ GÖSTERDİLER

Mikserin beton döktüğünü fark eden çevredeki sürücüler, kornaya basarak duruma tepki gösterdi.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜYE 2 BİN 72 TL CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, mikserin sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Ekipler, sürücüye 2 bin 72 TL idari para cezası uyguladı.

''ARAÇLAR GEÇİŞTE ZORLANDI''

Motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin, yollara beton döken duyarsız sürücüye tepki göstererek "Beton mikseri, çok işlek olan bir yola epey beton döktü. Ondan dolayı araçlar geçişte zorlandı.

Motosiklet sürücüleri olarak biz de çok sorunlar yaşıyoruz.

Defalarca söylüyoruz; mikser sürücüleri daha dikkatli olsunlar veya teknik bir arıza varsa bakımlarını yapsınlar.

''EMNİYET GÜÇLERİ GÖZ AÇTIRMIYOR''

Depremden sonra kentte ihya ve inşa sürecinde iş makineleri geldi.

Trafikte yola beton dökülmesi araçlarda sorunlara yol açıyor. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla mikser sürücüsü para cezası uygulandı.

Bu konuda emniyet güçleri göz açtırmıyor. Onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Yola beton döken mikser sürücüsü, trafikte bekleyen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.