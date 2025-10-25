Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyon altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

- Hatay'ın Antakya ilçesinde 71 yaşındaki Ahmet Ünal, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Ünal’ın cansız bedeni kamyon altından çıkarılarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde, korkunç bir kaza meydana geldi.
Seyir halinde ilerleyen kamyon, yolun karşısına geçen 71 yaşındaki Ahmet Ünsal’a çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaya Ünsal’ın cansız bedenini kamyonun altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
Sağlık ekipleri, 71 yaşındaki Ünsal’ın cansız bedenini Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.