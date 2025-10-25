Abone ol: Google News

Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyon altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki Ahmet Ünal, hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 11:14
  • Hatay'ın Antakya ilçesinde 71 yaşındaki Ahmet Ünal, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Ünal’ın cansız bedeni kamyon altından çıkarılarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde, korkunç bir kaza meydana geldi. 

Seyir halinde ilerleyen kamyon, yolun karşısına geçen 71 yaşındaki Ahmet Ünsal’a çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaya Ünsal’ın cansız bedenini kamyonun altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ 

Yapılan kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Sağlık ekipleri, 71 yaşındaki Ünsal’ın cansız bedenini Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

