Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan Recep, konteyner kentte dünya evine girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde henüz 6 yaşındayken annesini kaybeden ve depremde enkazdan kurtarılan Recep Sezgin, depremden 1 yıl sonra babasını kaybetmesine rağmen sosyal medya üzerinden tanıştığı Seda Sezgin ile mutluluğu yakaladı.

Çanakkale'den Hatay'a aşkı için gelen Seda Sezgin de anne ve babasını kaybetmiş.

KONTEYNER KENTTE DÜĞÜN YAPTILAR

Çiftin düğün hayalini ise yaşadıkları konteyner kentteki depremzede vatandaşlar gerçekleştirdiler.

Maddi imkanları olmayan çifte konteyner sakinleri; gelinlik, damatlık, kuaför, makyaj ve organizasyon desteği sağlayarak unutulmaz bir düğün hazırladı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Konteyner kent sakinlerinin dayanışmasıyla gerçekleşen düğünde halaylar çekildi, çiftin mutluluğuna tüm depremzedeler ortak oldu.

Yeni yuva kuran Seda ve Recep Sezgin çifti, zorlu süreçlerin ardından umut dolu bir başlangıç yaptı.

"DÜĞÜN HAZIRLIĞI İÇİN ZORLANACAKTIM AMA KONYETNERDE HERKES BİZE DESTEK OLDU"

Aşkı için Hatay'a taşındığını söyleyen Seda Sezgin, kendilerine gösterilen dayanışma için teşekkür ederek "Recep'le sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem olmadığı için düğün hazırlığında zorlanacaktım ama konteynerde herkes bize destek oldu. Bir abla saç ve makyajımı yaptı, gelinlik ve organizasyon hazırlandı. Çok güzel bir düğün yaşadık. Buraya ilk geldiğimde alışamam sanıyordum ama eşimin sayesinde alıştım. Şimdi çok mutluyuz" dedi.

"AİLEM YOK, SEDA'NIN DA AİLESİ YOKTU AMA BURADA HERKES BİZE SAHİP ÇIKTI"

Depremden sağ kurtulan Recep Sezgin ise zor günlerin ardından mutluluğa kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek "Sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem yok, Seda'nın da ailesi yoktu ama burada herkes bize sahip çıktı. Hiçbir şey talep etmedik ama kendi istekleriyle para takanlar bile oldu. Çok güzel bir düğün organizasyonu yaptılar. Eşim sayesinde hayata yeniden tutundum. Şu anda iş arıyorum, fırıncılık yapıyorum. İnsanların desteğini unutmayacağız" ifadelerini kuldu.