Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Türkiye'nin acı kaybı...

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son dönemlerde sağlık anlamında sorunlar yaşıyordu.

Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

1 haftadır yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı.

Durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"

Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.



Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Rabb’im mekânını cennet eylesin.

"ONUN ADINA DERİN BİR ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

İlber Ortaylı’nın hesabından ailesi tarafından yapılan son açıklamada "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.

Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR

1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Ortaylı, lise eğitimini ise 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olarak bitirdi.

Üniversite eğitimini Ankara’da sürdüren Ortaylı, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tamamladı.

Aynı dönemde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nden de mezun oldu. Akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde ilerletmek amacıyla Viyana Üniversitesi’nin Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde eğitim gördü.

Yüksek lisans çalışmalarını ise Chicago Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Halil İnalcık danışmanlığında gerçekleştirdi.

1979 YILINDA DOÇENTLİK UNVANI ALDI

Akademik kariyerine Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam eden Ortaylı, 'Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler' başlıklı teziyle 1974 yılında doktor unvanını aldı.

Daha sonra 'Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfûzu' adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu.

1982 yılında ise devletin akademik alandaki politikalarına tepki göstererek görevinden istifa etti.

BİRÇOK ÜLKEDE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

Görevinden ayrılmasının ardından akademik çalışmalarını yurt dışında sürdüren Ortaylı; Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus’taki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Bu üniversitelerde çeşitli seminerler ve konferanslar verdi.

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, aynı yıl profesör unvanını aldı.

1989 ile 2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Bu süreçte hem yerli hem de yabancı akademik dergilerde, özellikle 16. ile 19. yüzyıllar arasındaki Osmanlı tarihi ile Rus tarihi üzerine çok sayıda makalesi yayımlandı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü.