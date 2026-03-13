İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Türkiye, bir değerini daha kaybetti...

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.

HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VASİYETİ ORTATA ÇIKTI

Ortaylı'nın vefat haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğarken Ortaylı'nın, gazeteci Adem Metan'ın programında vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Ortaylı, Metan'ın "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

"MEZARIM GELİBOLU'DA OLUR"

Ortaylı, "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM OLDU

Bu sözler, Ortaylı’nın vefatının ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

SEVENLERİ ANIYOR

Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Ortaylı, akademik çalışmaları ve kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.

Vefatının ardından öğrencileri, akademisyenler ve okuyucuları sosyal medyada paylaşımlarla Ortaylı’yı anmaya devam ediyor.