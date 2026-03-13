İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Hayata gözlerini yuman usta tarihçi İlber Ortaylı'nın, gazeteci Adem Metan'ın 'Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?' soruna verdiği yanıt, vefatının ardından sosyal medyada gündem oldu. Ortaylı'nın soruya verdiği yanıtta vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.
Türkiye, bir değerini daha kaybetti...
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.
HAYATINI KAYBETTİ
Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
VASİYETİ ORTATA ÇIKTI
Ortaylı'nın vefat haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğarken Ortaylı'nın, gazeteci Adem Metan'ın programında vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.
Ortaylı, Metan'ın "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.
"MEZARIM GELİBOLU'DA OLUR"
Ortaylı, "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." ifadelerini kullanmıştı.
GÜNDEM OLDU
Bu sözler, Ortaylı’nın vefatının ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
SEVENLERİ ANIYOR
Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Ortaylı, akademik çalışmaları ve kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.
Vefatının ardından öğrencileri, akademisyenler ve okuyucuları sosyal medyada paylaşımlarla Ortaylı’yı anmaya devam ediyor.