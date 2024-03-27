Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi Dörtyol ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi.

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DHA

Hatay'da Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği tır, karşı şeride geçti.

Bu güzergahta giden otomobil de tıra çarptı.

6 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeliha Sönmez, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez ile kayınpederi Zeki Kara ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetti.

Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.

Anne ve bebeği aynı tabutta

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde süratle gelen tırın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve tırın devrildiği yer aldı.

Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Payas Asri Mezarlığı ve Şehitlik Camisi'ndeki cenazelerinde, Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu.

Son yolculuğuna uğurlandılar

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlarda, son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı.

Tır şoförünün işlemleri sürüyor

Öte yandan tır şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)