Hatay'daki sahilde başı olmayan, bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

Hatay'daki sahilde başı olmayan, bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

Burnaz Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, cesedin başının olmadığını, el ve ayaklarının da çürüğünü tespit etti.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

El ve ayakları çürümüş bulundu

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.

Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

AA'nın haberine göre ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenildi.