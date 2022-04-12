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    Hatay'daki sahilde başı olmayan, bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

    Burnaz Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, cesedin başının olmadığını, el ve ayaklarının da çürüğünü tespit etti.
    • 12.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 18:05
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    Hatay'daki sahilde başı olmayan, bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

    Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

    El ve ayakları çürümüş bulundu

    Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.

    Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

    AA'nın haberine göre ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

    Hatay daki sahilde başı olmayan, bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu #1


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