Hatay Vali Yardımcısı annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı annesini ve kardeşini öldürdü

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Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için geldi.

KARDEŞİNE VE ANNESİNE ATEŞ ETTİ

Konuşma sırasına tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Polat, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'a tabancayla ateş etti.

İkbal ve Altuğ Polit, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay Vali Yardımcısı annesini ve kardeşini öldürdü VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolga P'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.