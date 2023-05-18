Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1.500 TL ceza Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfrederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şahıs, 75 gün karşılığı 1.500 TL para cezasına çarptırıldı.

DHA

Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, geçen yıl 6 Mart'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, “Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar” şeklinde yorum yaptı ve küfretti.

Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Karar çıktı

İddianameyi hazırlayan savcılık 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan Erkan D.’nin 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı.

Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu.

75 adli gün karşılığı 1.500 TL para cezası aldı

Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, “12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum.” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı 1.500 TL para cezasına çarptırdı.

Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.