Paul Onuachu'dan 18 dakikada hat-trick!

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Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle maçı 4-2 kazandı.

Onuachu 3 gol, 1 asistle oynadı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 50, 66 ve 68. dakikalarda Onuachu ile 65. dakikada Bardhi kaydetti.

Ligde 6 maç sonra formasına kavuşan Nijeryalı forvet, Bardhi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Gaziantep'in gollerini ise 12. dakikada Sorescu ve 21. dakikada Draguş attı.

Sörloth'un bir ilke imza attı

Öte yandan Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan (Ocak 2020) sonra hat-trick yapan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu.

Ligde formasına kavuştu

Trabzonspor'da en son 25 Şubat 2024 tarihinde ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile oynanan müsabakada forma giydikten sonra Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Onuachu, 2 ay sonra ligde tekrar formasına kavuştu.

Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçında sonradan oyuna dahil edilerek sahalara dönen Nijeryalı oyuncu, ligde 6 maç aradan sonra görev yaptı.

"Hocamız bize öz güven verdi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, şu sözleri sarf etti:

İlk yarı en iyi performansımızı gösteremedik. Biraz pasif kaldık, oynamamamız gereken pasları oynadık ama biz büyük bir takımız. Devre arasında hocamız bize öz güven verdi. İkinci yarı sakin bir şekilde oynamamız gereken oyunu oynadık. İlk yarı 'Bu iş bitti' diye düşünebilirdik ama bunu yapmadık, takım halinde bu geri dönüşe imza attık. Uzun sakatlıklardan dönüp bu şekilde oynamak kolay değil. Kolumdaki tamamıyla iyileşmeme durumu sebebiyle yüzde 100 ile oynadığımı söyleyemem. Ancak tecrübeli bir oyuncuysanız doğru yerlerde bulunup doğru hamleleri yapabiliyorsunuz. Ben de ikinci devrede bunu yaptım. Daha önemli olan da takım arkadaşlarınızın ne kadar kaliteli olduğunu görmek ve hep birlikte bu sonuca imza atmak.