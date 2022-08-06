46 yaşındaki şarkıcı Hilal Cebeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurdu.

Şarkıcı Hilal Cebeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine üzücü haber verdi.

Cebeci, sağ göğsünde kanserli hücre tespit edildiğini açıkladı.

Hastalığını farkındalık yaratmak amacıyla duyurduğunu söyleyen 46 yaşındaki Cebeci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsunuz ki tıbbi konular çok ilgim var. Patoloji raporumu sizinle paylaşma sebebim, tıp ile ilgilenen arkadaşlar için. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır.

“Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin”

Ben çok düzenli bir şekilde bütün tetkiklerimi yaptırdığım için, 6 ayda bir ultrason, her sene mamografi, çok küçük ve çok başında yakalandı. Bu bir farkındalık olsun. Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin. Çünkü inanın bu kısacık dönemde fark edilen küçücük tümörler yüzde yüz sonuç veriyor ve birden nüksetmiyor.”

Hilal Cebeci, kansere yakalandı VİDEO

