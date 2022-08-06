Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
414.995
-0.21%
BTXN Coin
8.11
3.97%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hilal Cebeci, kansere yakalandı

    46 yaşındaki şarkıcı Hilal Cebeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurdu.
    • 06.08.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hilal Cebeci, kansere yakalandı

    Şarkıcı Hilal Cebeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine üzücü haber verdi.

    Cebeci, sağ göğsünde kanserli hücre tespit edildiğini açıkladı.

    Hastalığını farkındalık yaratmak amacıyla duyurduğunu söyleyen 46 yaşındaki Cebeci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    “Biliyorsunuz ki tıbbi konular çok ilgim var. Patoloji raporumu sizinle paylaşma sebebim, tıp ile ilgilenen arkadaşlar için. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır.

    “Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin”

    Ben çok düzenli bir şekilde bütün tetkiklerimi yaptırdığım için, 6 ayda bir ultrason, her sene mamografi, çok küçük ve çok başında yakalandı. Bu bir farkındalık olsun. Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin. Çünkü inanın bu kısacık dönemde fark edilen küçücük tümörler yüzde yüz sonuç veriyor ve birden nüksetmiyor.”

    Hilal Cebeci, kansere yakalandı VİDEO

    Hilal Cebeci, kansere yakalandı #1

    Hilal Cebeci, kansere yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması
    İç Haber

    İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması

    'Seyahatsever projesine, 50 bine yakın genç başvurdu'
    Gündem

    'Seyahatsever projesine, 50 bine yakın genç başvurdu'

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir