Hırsızlıktan hüküm giyen firari, 10 yıl sonra Samsun'da yakalandı

DHA
Emniyet güçleri Türkiye genelinde firari hükümlüleri yakalamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Alime Günder de "hırsızlık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen 10 yıldır aranıyordu.
Günder, Samsun'un İlkadım ilçesi'ndeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde emniyet güçlerince yakalandı.
Alime Günder'i, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yakaladı.
Gözaltına alındı
Gözaltına alınan hükümlü Günder, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış