İzmir'de eşini pompalı tüfekle vuran kocaya 13 buçuk yıl hapis

Eşi Manolya Akman’ı pompalı tüfek ile vurup sol bacağının kesilmesine neden olan Onur Akman, indirimsiz 13 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Karabağlar ilçesinde oturan Ve 2018 yılında evlenen Manolya-Onur Akman çifti, evliliklerinin ikinci ayında askerlik nedeniyle ayrıldı.

Onur Akman’ın askerlik için Diyarbakır’a gitmesinin üzerine Manolya Akman, kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç’un evine gönderildi.

Manolya Akman anne evindeyken, askere gitmeden önce eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açtı.

Yeniden birlikte yaşamaya ikna etti

'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis olan Onur Akman, eşini cep telefonu ile arayarak "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız." diyerek ikna etti.

İHA’nın haberine göre; ikinci kez bir araya gelmelerinin üzerinden 1 ayın geçmesi ile Manolya Akman yeniden şiddet görmeye başladı.

Sol bacağı diz altından kesildi

Onur Akman, 21 Mayıs 2019'da çıkan kavgada bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle eşini vurdu. Bacağından yaralanan Akman, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Akman'ın sol bacağı, diz altından kesildi.

Dosya, ağır ceza mahkemesine gönderildi

Olay sonrası yakalanıp, tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Görülen ilk duruşmada hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Cezasına indirim uygulanmadı

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme cezayı, sanığın silah kullanılması ve eylemin eşe karşı işlenmesi nedeniyle önce 4,5 yıla, Manolya Akman'ın organ kaybetmesi nedeniyle de 13,5 yıla çıkardı. Heyet, cezada indirim de uygulamadı.

“Yakın mesafeden pompalı tüfekle 2 kez ateş etti”

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; sanığın, mağdura yakın mesafeden pompalı tüfekle 2 kez ateş ettiği ve kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana gelmesinin bilinen bir durum olduğunun altı çizildi. Kararda, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. Kararda ayrıca, Manolya Akman'ın kendisine, “Senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Başkasını seviyorum.” şeklinde sözler söylediğini belirten sanığın ifadelerinin, soyut iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

Dinlenen tanıkların beyanlarında sanığın, Manolya Akman'a ateş ettikten sonra evden dışarıya çıkarak yardım istediği, ambulansı arattığı ve ölüm neticesinin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştığı anlaşıldığından 'kasten yaralama' suçundan ceza verildiğinin altı çizildi. Eylemin silahla gerçekleştirilmesi ve eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranda, Manolya Akman'ın organlarından birinin işlevini kaybetmesi nedeniyle de cezanın 2 kat artırıldığı kararda yer aldı.