Iğdır'da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi

Halfeli bölgesinde motosikletleriyle evden çıkan iki kişiden haber alınamadı. Arama başlatan ekipler, ikilinin tek kurşunla öldüğünü bildirdi.

Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsalındaki, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesi sonucunda aileleri merak etti.

Yapılan aramalar neticesinde Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İki kişi olay yerinde can verdi

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Araslı ve Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İkilinin tek kurşunla öldüğü ortaya çıktı

İki motosikletlinin tek kurşun ile öldüğü belirlenirken, motosiklette de 4 kurşunun tespit edildiği öğrenildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler bugün defnedilecek

Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazelerin bugün morgdan alınarak toprağa verileceği öğrenildi.