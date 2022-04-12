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    Iğdır'da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi

    Halfeli bölgesinde motosikletleriyle evden çıkan iki kişiden haber alınamadı. Arama başlatan ekipler, ikilinin tek kurşunla öldüğünü bildirdi.
    • 12.04.2022 - 12:57
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    Iğdır'da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi

    Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsalındaki, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesi sonucunda aileleri merak etti.

    Yapılan aramalar neticesinde Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu.

    Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İki kişi olay yerinde can verdi

    Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Araslı ve Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Iğdır da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi #1

    İkilinin tek kurşunla öldüğü ortaya çıktı

    İki motosikletlinin tek kurşun ile öldüğü belirlenirken, motosiklette de 4 kurşunun tespit edildiği öğrenildi.

    Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Cenazeler bugün defnedilecek

    Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazelerin bugün morgdan alınarak toprağa verileceği öğrenildi.

    Iğdır da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi #2

    Iğdır da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi #3

    Iğdır da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi #4


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