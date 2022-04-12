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- Iğdır'da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi
Iğdır'da iki motosikletlinin tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi
- 12.04.2022 - 12:57
Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsalındaki, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesi sonucunda aileleri merak etti.
Yapılan aramalar neticesinde Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu.
Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İki kişi olay yerinde can verdi
Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Araslı ve Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İkilinin tek kurşunla öldüğü ortaya çıktı
İki motosikletlinin tek kurşun ile öldüğü belirlenirken, motosiklette de 4 kurşunun tespit edildiği öğrenildi.
Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazeler bugün defnedilecek
Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazelerin bugün morgdan alınarak toprağa verileceği öğrenildi.