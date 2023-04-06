Iğdır'da işçilerin tehlikeli minare onarımı Iğdır'da Ulu Camii minarelerinin külahlarındaki kurşun sacları onaran işçiler metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

İHA

Iğdır’da bir hafta boyunca etkili olan fırtına ve rüzgar şehirde vatandaşlara zor anlar yaşattı, bazı yerlerde tahribatlar meydana geldi.

Zarar gören yerlerden biri de Iğdır merkezde yer alan Ulu Camii oldu.

Caminin minarelerinin külahlarındaki kurşunlar yaşanan fırtına ve rüzgardan dolayı zarar gördü.

Minarelerinin külahlarındaki bazı kurşun saclar yerinden çıktı.

Zarar gören kurşun sacların değişimini yapmak için minareye çıkan ve tahtalardan iskele yapan işçilerin çalışması ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Baret ve kemer yok

Yerden metrelerce yüksekte çalışan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahtadan iskele yaparak çalışma yaptı.

İki minareden birinde kazasız onarım yapılırken diğer minarenin onarımı ise devam ediyor.

İşçilerin minareye ve iskelede kullandıkları tahtaya dayanmaları, birinin ise terlikle çalışması kamera ile kayıt altına alındı.