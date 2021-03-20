Haberler

3. Sayfa Haberleri

Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu

Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu

Perşembe gününden beri kayıp olan çiftin, araç içerisinde ölü olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.