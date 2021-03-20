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    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu

    Perşembe gününden beri kayıp olan çiftin, araç içerisinde ölü olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 16:09
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    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu

    Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil'de, Acil Tıp Tekniseyi (ATT) personeli olarak görev yapan 5 çocuk babası Kadir Elkatmış (50), kiraladığı araca eşi Hanım Elkatmış’ı (48) da alarak evden ayrıldı.

    Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları jandarmadan yardım istedi.

    BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

    Jandarmanın yaptığı aramalar sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde Evci köyü kırsalında bulundu.

    Aracın içerisinde inceleme yapan jandarma, Elkatmış çiftinin başından vurulmak suretiyle öldüğünü belirledi.

    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Elkatmış çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgli soruşturma başlattı.

    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu #2

    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu #3

    Iğdır’da kayıp ihbarı yapılan çift, araç içinde ölmüş halde bulundu #4

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