Abone ol: Google News

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları öne sürülen anne ve 2 çocuğu yakalandı

Kentte 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı öne sürülen anne ve 2 çocuğu, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu belirlenen araçta yapılan arama sonucu 95 gram sahte altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 15:38
  • Iğdır'da anne ve 2 çocuğu, 3 farklı kuyumcuya 16 gram sahte altın sattığı iddiasıyla yakalandı.
  • Aramalarda 95 gram sahte altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi.
  • Şüpheliler hakkında sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı ve soruşturma genişletiliyor.

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti.

ARAÇLARINDA SAHTE ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin araçla Kars yönüne gittiklerini saptadı.

Iğdır ve Kars emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerin aracı durduruldu.

Anne ve 2 çocuğu oldukları belirlenen şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

ANNE İLE ÇOCUKLARI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kente getirilen şüpheliler hakkında, 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Anne ve çocuklarının Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattığı bilgileri üzerine soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

3. Sayfa Haberleri