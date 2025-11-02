Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları öne sürülen anne ve 2 çocuğu yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti.

ARAÇLARINDA SAHTE ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin araçla Kars yönüne gittiklerini saptadı.

Iğdır ve Kars emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerin aracı durduruldu.

Anne ve 2 çocuğu oldukları belirlenen şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

ANNE İLE ÇOCUKLARI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kente getirilen şüpheliler hakkında, 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Anne ve çocuklarının Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattığı bilgileri üzerine soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.