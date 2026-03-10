ESH Spor Galatasaray taraftarına sordu: Liverpool maçı kaç kaç biter?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray saat 20.45'te evinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı skorla ayrılarak deplasmana gitmek istiyor.

ESH Spor, bu kritik sınav öncesinde stat önünde taraftarlara mikrofon uzattı.

SÖZ TARAFTARDA

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Galatasaray taraftarına "Maç kaç kaç biter ve golleri kim atar?" sorusunu yöneltti.

GALATASARAYLILAR, GALİBİYET BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Liverpool'u yeneceklerini söyleyerek rövanş öncesi avantajı ellerine alacaklarını belirtti.

Galatasaraylılar, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin de gol atacağını ifade etti.