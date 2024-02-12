Iğdır'da mezbahada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

DHA
Iğdır'da feci bir iş kazası yaşandı...
Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan 44 yaşındaki Yaşar Çakmak, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye kaptırdı.
Sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti
İhbar üzerine mezbahaya gelen itfaiye ekibi, kolunu sıkıştığı yerden çıkardığı Çakmak’ı, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim etti.
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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