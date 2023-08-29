İHA

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da etkili olan sıcak havalar birçok bölgede kuraklığa neden oldu.

Sıcak hava dalgasının ardından Iğdır'da gün içinde sağanak yağmur etkili oldu.

merkez ve köyler sıcak havalardan dolayı kuraklık ile mücadele ederken bugün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde sele neden oldu.

Sağanak yağış sele döndü

Iğdır merkez Karaçomak köyünde etkili olan yağış sonrası yaşanan vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

Köy içinde geçen dere sel suları ile doldu. Sel sonrası can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.