Iğdır'da sağanak yağış sonrasında sel oluştu Kentte etkili olan sıcak havalardan sonra yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da etkili olan sıcak havalar birçok bölgede kuraklığa neden oldu.

Sıcak hava dalgasının ardından Iğdır'da gün içinde sağanak yağmur etkili oldu.

Iğdır merkez ve köyler sıcak havalardan dolayı kuraklık ile mücadele ederken bugün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde sele neden oldu.

Sağanak yağış sele döndü

Iğdır merkez Karaçomak köyünde etkili olan yağış sonrası yaşanan sel vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

Köy içinde geçen dere sel suları ile doldu. Sel sonrası can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.