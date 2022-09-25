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    Ilgaz Dağı'na tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti

    Kastamonu-Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı tırmanışında fenalaşan 43 yaşındaki Muammer Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
    • 25.09.2022 - 15:10
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    Ilgaz Dağı'na tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti

    Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda tırmanışa geçti.

    Kılıç, öğle saatlerinde zirveye yaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

    Ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a müdahale etti. Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ilgaz Dağı na tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti #1

    Ilgaz Dağı na tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti #2

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