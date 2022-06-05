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    İngiltere'de kaybolan genç, Tekirdağ'da bulundu

    İngiltere'de kaybolan Joshua isimli genç, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulundu. Güvenlik güçlerinin araştırması sonucu Joshua'nın 2019 yılında İngiltere'de kaybolduğu ortaya çıktı.
    • 05.06.2022 - 14:46
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    İngiltere'de kaybolan genç, Tekirdağ'da bulundu

    İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı.

    İngiltere'de haberlere konu olan kayıp vakasında Joshua'nın izine ulaşılamadı.

    Tekirdağ'da bulundu

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kayıp Joshua, güvenlik güçlerince bitkin bir halde tek başına bulundu.

    Düzensiz göçmen olabileceği düşünüldü

    İlk olarak düzensiz göçmen olarak sanılan Joshua, yapılan araştırmalar sonucu İngiltere'de 2.5 yıl önce kaybolan İngiliz vatandaşı Joshua olduğu tespit edildi.

    İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle:
    "Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua'yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101'i araması isteniyor."

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