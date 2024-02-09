Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

İHA
DEAŞ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 35 yaşındaki Suriye uyruklu M.F.H. evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildi
Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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