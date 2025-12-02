İskenderun Körfezi'nde gökkuşağı büyüledi

- Hatay'da İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası gökkuşağı oluştu.
- Bu gökkuşağı, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve cep telefonlarıyla görüntülendi.
- Gökkuşağı, körfez manzarasına renk kattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde yağmur başladı.
İlçe merkezinde etkili olan yağışının ardından güneş açtı, İskenderun Körfezi'nde de gökkuşağı oluştu.
RENK ŞÖLENİ
Körfezde gerdanlık gibi duran renk şöleni, sahilde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.