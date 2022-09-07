İSKİ'den 'mavi su' açıklaması

2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Açıklamada mavi suyun vidanjörle çekildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.