Petrol
89.59
-3.49%
Euro
18.0821
0.17%
Dolar
18.2136
-0.11%
Altın
998.98
0.16%
Borsa
3412
0.00%
Bitcoin
346.885
-4.38%
BTXN Coin
4.83
-5.10%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İSKİ'den 'mavi su' açıklaması

    2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Açıklamada mavi suyun vidanjörle çekildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.
    • 07.09.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İSKİ'den 'mavi su' açıklaması

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı.

    Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.

    2 gün mavi su aktı

    Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarken, mahalle sakinleri durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

    İSKİ ekipleri, mahalleye gelerek çalışma yaptı.

    Çalışmalarla ilgili bilgi de verildi.

    “Çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır”

    DHA’da yer alan yazılı açıklamada, “Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal, İdaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022’de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir.” denildi.

    İSKİ den mavi su açıklaması #1

    İSKİ den mavi su açıklaması #2

    İSKİ den mavi su açıklaması #3

    İSKİ den mavi su açıklaması #4

    İSKİ den mavi su açıklaması #5


    İlginizi Çekebilir

    'AB, Yunanistan'ı şımarıklığa teşvik ediyor'
    Gündem

    'AB, Yunanistan'ı şımarıklığa teşvik ediyor'

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    ABD, Yunanistan’ın Türk F-16’larına S-300 ile kilit atmasına karşı sessiz
    Dünya

    ABD, Yunanistan’ın Türk F-16’larına S-300 ile kilit atmasına karşı sessiz

    Görüş Bildir