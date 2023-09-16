Isparta'da abisinin kullandığı otomobille çarpıştı: Hayatını kaybetti Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasından geri dönmeye motosiklet sürücüsü abisinin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Isparta'ya Yalvaç'ın Sücüllü köyünde köy girişinde jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen sabit uygulama noktasından 46 yaşındaki Fatih K. motosikletiyle geri dönmeye çalıştı.

Plakası öğrenilemeyen motosiklet, köy istikametine seyir halinde olan ve abisi olduğu öğrenilen K.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Fatih K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan, kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)