Isparta'da çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu Isparta’da çalınan piyasa değeri 600 bin TL olan traktör Şanlıurfa’da ele geçirildi. Cumhuriyet başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Örenköy köyünde M.Ş. isimli şahıs, kendisine ait piyasa değeri 600 bin TL olan traktörün çalınması üzerine şikayette bulundu.

Jandarma birimlerince yapılan araştırmada çalıntı traktörün, Konya ili üzerinden Şanlıurfa ilinde ikamet eden H.D. isimli bir şahsa piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığı tespit edildi.

Şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli H.D. isimli şahıs yakalandı.

Çalıntı traktör ise Eyyübiye Oto Galericiler Sitesi'nde ele geçirildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli H.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.