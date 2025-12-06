Isparta'da dağlık alanda başsız beden bulundu: 4 kişi gözaltına alındı

- Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış aracın yanında başsız bir ceset bulundu.
- Cesedin Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlenirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
- Özdemir'in kayıp başını bulma çalışmaları devam ediyor.
İhbar üzerine Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alana giden polis ekipleri, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.
Alevlerin söndürülmesinin ardından jandarma, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğunu belirledi.
İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin araştırmasında Ferdi Özdemir'in, Aydoğmuş köyünün meydanındaki marketten önceki gün saat 19.55'te sigara aldığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
KAYIP BAŞ ARANIYOR
Jandarma, Aydoğmuş köyü ve çevresinde cesedin başının bulunması için arama çalışmasını sürdürüyor.
Köy çevresinde güvenlik tedbiri alan jandarma, olayın şüphelisini belirlemek amacıyla araştırmasına devam ediyor.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi sürüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Isparta Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vücut bütünlüğü bozulmuş halde cansız bedeni bulunan Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın sürdürdüğü belirtildi.