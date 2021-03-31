Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda, 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

3 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı VİDEO