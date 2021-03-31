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- Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
- AA
- 31.03.2021 - 16:34
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:42
Isparta-Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda, 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
3 ÖLÜ, 8 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı VİDEO