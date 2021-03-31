Euro
9.7216
-0.54%
Dolar
8.2466
-0.92%
Altın
450.74
-0.13%
Borsa
1.396
0%
Bitcoin
485.989
1.50%
EXEN Coin
20.90
-3.99%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

    Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
    • AA
    • 31.03.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

    Isparta-Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda, 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    3 ÖLÜ, 8 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

    Isparta'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı VİDEO

    Isparta da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı #1

    Isparta da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı #2

    Isparta da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı #3

    Isparta da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı #4

    Isparta da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir