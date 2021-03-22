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    Isparta'da kardeşinin eşine bıçakla saldırdı

    Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 11:56
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    Isparta'da kardeşinin eşine bıçakla saldırdı

    Isparta'nın Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi’nde yaşayan Pınar Ç. ile dini nikahlı eşi olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmaya, bir süre sonra eve gelen Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. de dahil oldu.

    KARDEŞİNİN EŞİNİ BIÇAKLADI

    Pınar Ç., bu sırada cep telefonundaki KADES butonuna basarak, polisten yardım istedi. KADES'ten gelen uyarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Avni Ç. ve Dursun Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Avni Ç., yanında bulunan bıçakla Dursun Y.'yi kol ve bacak bölgesinden yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Ç. tedavi altına alınırken, Avni Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı. Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada Pınar Ç.'nin, "Ben gebereceğime o gebersin." diyerek söylendiği görüldü.

    Isparta da kardeşinin eşine bıçakla saldırdı #1

    Isparta da kardeşinin eşine bıçakla saldırdı #2

    Isparta da kardeşinin eşine bıçakla saldırdı #3

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