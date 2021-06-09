Kaza yapan alkollü sürücü, çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi. Sürücünün arkadaşı mekan sahiplerini FETÖ'cülükle suçlayıp küfredince taraflar arasında tartışma yaşandı.

Isparta'nın Fevzi Paşa İlkokulu kavşağında, Muhammed K. idaresindeki 32 GB 854 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambası direğine sonra da bir mağazanın önünde bulunan 3 tekerlekli elektrikli araç ile iş yerinin camına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs yara almadan kurtuldu.

'FETÖ'CÜSÜNÜZ' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine mağazanın sahipleri ve çalışanları da geldi. Sürücü Muhammed K., aracı kaydırdığını belirterek iş yeri sahiplerinden özür diledi.

Araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs ise iş yeri sahipleriyle tartışarak, “Ölümden dönmüşüz adam paranın derdine düşmüş. İnsana mı çarptık. 2 tane airbag patlamış camınızın derdine düşmüşsünüz. Ayıp size. FETÖ’cüsünüz” dedi.

Isparta'da kaza sonrası 'FETÖ’cüsünüz' sözü ortalığı karıştırdı

"LAFLARINA DİKKAT ET"

Bunun üzerine iş yeri sahipleri Rıdvan isimli yolcunun üzerine yürüdü. Bu sırada polis araya girerek, olayı önlemeye çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı işyeri sahipleri, “Laflarına dikkat et, baban yaşında insanız. Terbiyesiz. Ekmeğimizin derdinde adamız biz” diyerek tepki gösterdiler.

Tartışmanın ardından araç sürücüsü Muhammed K., iş yeri sahiplerinin yanına gelerek özür diledi. İş yeri sahibinin “FETÖ’cü ne demek?” sözüne karşılık Muhammed K., “Kazayı yapan benim. Haklısınız. Özür dilerim” diye konuştu.

KÜFÜR ARBEDEYE SEBEP OLDU

Daha sonra aracın yanına giden Rıdvan isimli şahıs ile Muhammed K., tartışma yaşadı. Bu sırada Rıdvan isimli şahıs iş yeri sahiplerine küfredince ortalık yine karıştı. Polis, yaşanan arbedede tarafları araya girerek, uzaklaştırdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Hızını alamayan ikili bu kez kendilerini görüntüleyen muhabiri hedef aldı. Muhammed K., muhabire “Biz bir kaza yaptık, haksızız. Siz bizi neden kameraya alıyorsunuz, bu bir suç” diyerek tepki gösterdi.

Kaza sonrası 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed K.’ya para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Muhammed K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.