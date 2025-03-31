Isparta'da otogarda şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İHA

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde, Yeni Otogar bölgesinde 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, otogar içerisindeki bir bankta hareketsiz yatan bir kişi, bekçilerin dikkatini çekti.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli şahsı kontrol eden ekipler, yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 40 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Olayın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahıs hakkında adli işlemleri başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü