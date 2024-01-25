İstabul'dan geldikleri Çorum'da tarihi el yazmalarını satmak isterken yakalandılar

DHA
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı.
İstanbul'dan yola çıkan 4 kişinin, Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu 1 kişiye çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satacağı bilgisine ulaşıldı.
5 adet tarihi el yazması ele geçirildi
Polis, bir aracı takibe aldı. Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 adet tarihi el yazması ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı
4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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