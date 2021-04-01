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İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası
Dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 10 aracın karıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 01.04.2021 - 15:02
- Güncelleme : 01.04.2021 - 16:23
İstanbul-Ankara yolunda aniden bastıran dolu yağışı kazaya yol açtı.
Kızılcahamam mevkisine 20 kilometre uzaklıkta, zincirleme kaza gerçekleşti.
4 ÖLÜ 5 YARALI
10 aracın karıştığı kazada Tahir Akdoğan, Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi; 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası
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