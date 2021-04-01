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    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası

    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası

    Dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 10 aracın karıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 16:23
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    İstanbul-Ankara yolunda aniden bastıran dolu yağışı kazaya yol açtı.

    Kızılcahamam mevkisine 20 kilometre uzaklıkta, zincirleme kaza gerçekleşti.

    4 ÖLÜ 5 YARALI

    10 aracın karıştığı kazada Tahir Akdoğan, Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi; 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası

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    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası #2

    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası #3

    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası #4

    İstanbul-Ankara yolunda zincirleme trafik kazası #5

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