İstanbul Avcılar'da kız yurdunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da kız öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 05:15
  • İstanbul Avcılar'da bir kız yurdunda L.D. ile R.İ. arasında çıkan bıçaklı kavgada R.İ. yaralandı.
  • Yaralanan R.İ. hastaneye kaldırılırken, L.D. polis ekiplerine teslim edildi.
  • Olay hakkında inceleme devam ediyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda L.D. (23) ile R.İ. (23) arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan L.D., polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan L.D., ifadesinde oda arkadaşı R.İ. ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

