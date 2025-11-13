İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde duruşma sonrası ortalık karıştı

- İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde duruşma sonrası iki grup arasında tartışma çıktı.
- Tartışma, adliye bahçesinde tekme ve tokatlarla kavgaya dönüştü.
- Polis ekipleri, olay yerine gelerek kavgaya karışanları gözaltına aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde iki grup arasında görülen davanın duruşması sırasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma, adliye bahçesinde devam etti.
Bir süre sonra taraflar birbirine tekme ve tokatlarla girdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri ve güvenlik görevlileri tarafları ayırarak müdahale etti.
Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.