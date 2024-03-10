İstanbul, Bakırköy'de alkollü motosikletli duran taksiye çarptı: 2 yaralı Bir motosikletli, arkasında yolcu varken ilerlediği sokakta dönüşü alamayarak, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Çarpma sonucunda motosiklettekiler yaralanırken, olay yerinde bulunanlar ise son anda kurtulabildi.

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DHA

Alkollü şekilde motosiklek kullanmak yine bir kazaya neden oldu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, arkasında oturan arkadaşıyla hızla ilerleyen alkollü motosikletli, durağın önünde bekleyen taksiye çarptı.

Sokakta arkadaşı ile birlikte 4 Mart Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında hızla ilerleyen motosikletli, dönüşü alamayarak taksi durağı önünde bekleyen taksiye çarparak durdu.

Motosiklettekiler takla attı

Park halindeki taksiye çarpan motosikletin arkasında oturan kişi çarpmanın etkisi ile takla atarak durağa çarptı, motosiklet sürücüsü ise önce taksinin üzerine sonra yere düştü.

İki kişi yaralandı

Şehit Muammer Yüzsüren Sokak'ta yaşanan kaza nedeni ile savrulan iki kişi de yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ve arkadaşının kollarında ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Duraktakiler son anda kurtuldu

Kaza anında durakta bekleyen iki şoför kazadan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü 1.83 promil alkollü

Ekiplerin yapmış olduğu kontrolde motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasında

Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla gelerek taksiye çarptığı ve üzerinde bulunan sürücü ile arkadaşının motosikletten savruldukları anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)