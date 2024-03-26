İstanbul Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı İstanbul Başakşehir'de oto tamir dükkanına motosikletli iki şahsın yaptığı silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde motosikletli iki şahıs makineli silah ile oto tamir dükkanına ateş açtı.

Saldırı sonrası şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

3 yaralı

Olayda kurşunlanan dükkanda bulunan esnaf İsa B., Ramazan B. ve Yunus B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın iki esnaf arasında çıkan müşteri kavgasından kaynaklandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)