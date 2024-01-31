İstanbul Beylikdüzü'nde marketten pastırma ve kavurma çalan şahıs yakalandı İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir marketten pastırma ve kavurma çalarak montunun cebine saklayan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde müşteri gibi bir zincir markete girerek reyonların arasında gezen şahıs, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı.

Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Suç makinesi çıktı

Yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında çok sayıda hırsızlık ve narkotik madde ticareti ile kullanmak için narkotik madde bulundurmak suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Şüpheli şahıs, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)