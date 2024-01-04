İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilin çocuğa çarptığı anlar kamerada İstanbul Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde fırından çıkıp babasının bulunduğu otomobile doğru koştuğu sırada 10 yaşındaki çocuğa başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde fırından çıkan çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpıyor.

"Yukarıdan gelen araç hızlı bir şekilde çocuğa vuruyor"

Kaza anında olay yerinde olan Hasan Yılmaz, "Çocuk sabah okula giderken fırına poğaça almak için giriyor, poğaçasını alıyor. Babasının yanına karşıya geçerken yukarıdan gelen araç hızlı bir şekilde çocuğa vuruyor. Çocuğu yaralı olarak babası hastaneye kaldırıyor kendi imkanlarıyla. Ambulansı beklemeden alıp götürüyor" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)