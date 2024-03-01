Haberler



3. Sayfa



İstanbul Büyükçekmece'de silahlı kavgada bir kişi vuruldu

İstanbul Büyükçekmece'de silahlı kavgada bir kişi vuruldu İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin vurulduğu kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.