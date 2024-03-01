İstanbul Büyükçekmece'de silahlı kavgada bir kişi vuruldu

DHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Bir kişi vuruldu
Kavgada Hasan B. (32) silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı Hasan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Silahlı kavga sırasında olayın yaşandığı sokaktaki dükkanların camları da zarar gördü.
Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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