İstanbul' da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi

Uyuşturucu dattkları belirlenen satıcılara yönelik eş zamanlı operasyonda polis ekipleri helikopterle destek sağladı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe, Pendik ilçelerinde 21 adrese yapıldı.

Helikopterle destek verildi

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilerin adreslerine girerek arama yaptı.

14 kişi gözaltında

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde bir adrese giren ekipler, burada arama yaparak 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

















