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    İstanbul' da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi

    Uyuşturucu dattkları belirlenen satıcılara yönelik eş zamanlı operasyonda polis ekipleri helikopterle destek sağladı.
    • 19.05.2022 - 09:49
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    İstanbul' da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Baskın, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe, Pendik ilçelerinde 21 adrese yapıldı.

    Helikopterle destek verildi

    Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilerin adreslerine girerek arama yaptı.

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #1

    14 kişi gözaltında

    Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde bir adrese giren ekipler, burada arama yaparak 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #2

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #3

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #4

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #5

    İstanbul da polis, uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı baskın düzenledi #6


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