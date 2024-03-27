İstanbul Etiler'de Nusret restorana silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı İstanbul Beşiktaş'ta sabaha karşı motosikletle gelen kasklı iki kişi tarafından Nusret restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüye ulaşıldı.

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bağlı Etiler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde motosikletle ilerleyen iki kişinin seyir halindeyken peş peşe ateş ettiği anlar yer alıyor.

5 şüpheli yakalandı

İtalya'ya kaçan çete elebaşı Barış Boyun'a yakın kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y., Antalya'da; H.A.K. ve U.K., Eyüpsultan'da; M.A.Y., Beylikdüzü'nde olmak üzere İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)