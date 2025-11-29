Abone ol: Google News

İstanbul Fatih'te araçlara çarpan kamyon yoluna devam etti

İstanbul Fatih'te dar sokaktan geçemeyen kamyonun park halindeki araçlara çarparak yoluna devam ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 06:00
  • İstanbul Fatih'te bir kamyon, dar sokakta geçemeyince park halindeki araçlara çarptı.
  • Kamyonun araçlara çarpması sonucunda hasar oluştu.
  • Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'nde kamyon, park halindeki araçlar nedeniyle sokaktan geçirmeyince araçlara çarparak yoluna devam etti.

Kamyonun çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

