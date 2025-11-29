İstanbul Fatih'te araçlara çarpan kamyon yoluna devam etti

- İstanbul Fatih'te bir kamyon, dar sokakta geçemeyince park halindeki araçlara çarptı.
- Kamyonun araçlara çarpması sonucunda hasar oluştu.
- Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'nde kamyon, park halindeki araçlar nedeniyle sokaktan geçirmeyince araçlara çarparak yoluna devam etti.
Kamyonun çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.
OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.