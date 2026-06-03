Reha Muhtar öldü mü, kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın ölüm sebebi...

Uzun bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Reha Muhtar, hayatını kaybetti.

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran haber sunucusu Muhtar'ın ölüm haberi, sevenlerini üzdü.

30 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece yarısı yaşamını yitirdi.

Reha Muhtar'a dair aramalar hız kazanırken, yaşı ve ölüm nedeni de merak edildi.

Peki; Reha Muhtar kaç yaşında, evli mi, nereli? Reha Muhtar öldü mü, neden öldü? İşte, detaylar...

REHA MUHTAR KİMDİR

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu.

TRT'de muhabirlik yaptıktan sonra özel televizyon kanallarında ana haber sunuculuğu ve tartışma programlarıyla tanındı.

Özellikle 1990'lı yıllarda sunduğu ana haber bültenleriyle Türkiye'nin en tanınan televizyon yüzlerinden biri haline geldi.

REHA MUHTAR MEMKELETİ

Reha Muhtar İstanbul doğumludur. Ancak ailesi köken olarak Kerküklüdür ve Irak Türkmeni bir aileden gelmektedir.

EVLİLİKLERİ

Reha Muhtar'ın resmi olarak yaptığı tek evlilik, gazeteci Selin Çağlayan ile olan evliliğidir. Çift 1983 yılında evlendi ve yaklaşık 5 yıl sonra boşandı.

Şarkıcı Nilüfer ile uzun süre birliktelik yaşadı ancak evlenmedi.

Oyuncu Deniz Uğur ile de 2008-2010 yılları arasında birlikte oldu. Bu ilişkiden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Ancak çift resmi nikâh yapmadı.