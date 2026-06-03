Yılların hikayesi: Reha Muhtar-Gülşen olayı nedir? Her şey "pişti" ile başladı

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte magazin gündemine damga vuran ilişkileri yeniden konuşulmaya başlandı.

Bu ilişkiler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de şarkıcı Gülşen ile yaşadığı aşk oldu.

Bir dönemin en çok tartışılan magazin olaylarından biri olarak hafızalara kazınan "Reha Muhtar-Gülşen olayı", yıllar sonra yeniden merak konusu haline geldi.

REHA MUHTAR-GÜLŞEN OLAYI

Reha Muhtar ile Gülşen'in ilişkisi, 2006 yılında magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

O dönemde Gülşen, yapımcı Erol Köse ile yaşadığı polemik ve özel hayatına ilişkin iddialarla sık sık gündeme geliyordu.

Gülşen, yaşanan gelişmeleri anlatmak üzere Reha Muhtar'ın sunduğu televizyon programına konuk oldu. Programın ardından ikili arasında yakınlaşma yaşandığı ve aşk ilişkisi başladığı ortaya çıktı.

İlişkinin duyulmasının ardından çift sık sık birlikte görüntülendi.

Aralarındaki yaş farkı ve Reha Muhtar'ın dönemin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olması nedeniyle ilişki uzun süre magazin basınının gündeminde kaldı.

Gülşen ve Reha Muhtar bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından her iki isim de farklı ilişkilerle gündeme geldi. Ancak ilişkileri, 2000'li yılların en çok konuşulan magazin olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti.