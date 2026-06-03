70 yıldır mamut diye sergilendi; Dev kemikler başka bir hayvana ait çıktı

ABD'nin Alaska eyaletinde yaklaşık 70 yıldır yünlü mamut kalıntısı olarak kayıt altında bulunan iki fosil kemik, başka çıktı.

Kemikler, 1951 yılında Fairbanks'ın kuzeyindeki Dome Creek bölgesinde bulundu. Aynı yıl Alaska Üniversitesi Kuzey Müzesi'ne teslim edildi.

Büyük disk şeklindeki fosiller, yünlü mamutların omurga büyüme plakaları olarak kataloglandı.

2022 yılında fosiller radyokarbon tarihleme testine alındı. Yapılan analizlerde kemiklerin yaşları 1.854 ve 2.731 yıl olarak hesaplandı.

Bu sonuçlar araştırmacıların dikkatini çekti. Çünkü tarihler doğruysa kalıntılar, Alaska'da şimdiye kadar bulunan en genç mamut fosilleri olacaktı.

Bunun üzerine ek incelemeler yapıldı. Kararlı izotop analizleri, kemiklerin bir kara memelisine değil, deniz memelilerine ait olduğunu gösterdi.

Ardından DNA testleri gerçekleştirildi.

BALİNAYA AİT ÇIKTI

DNA analizleri, kemiklerin iki farklı balina türüne ait olduğunu ortaya koydu.

Fosillerden birinin nesli tehlike altındaki Kuzey Pasifik balinasına, diğerinin ise minke balinasına ait olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları yılında Journal of Quaternary Science dergisinde yayımlandı.