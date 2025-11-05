İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde motosiklete otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsünün bacağı gidona sıkıştı.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri gidon demirini kesip motosiklet sürücüsünü sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği anlar yer alıyor.