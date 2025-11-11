İstanbul Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

- İstanbul Fatih'te evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Y.G., hastanede hayatını kaybetti.
- Saldırganlar motosikletle kaçtı ve polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Y.G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi'nde Y.G.'ye evinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıslar silahlı saldırıda bulundu.
Saldırının ardından şüpheliler kaçarken Y.G., bina girişinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Y.G.'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.